Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi

Fenerbahçe'de satış listesine konan ancak devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Alper Potuk, şubat ayında kadro dışı bırakılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmemişti.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemeyen Potuk, maaşında indirime gitmeyi kabul edince takımda kaldı.

ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Fenerbahçe'de 29 yaşındaki Alper Potuk'un, bugün görüşmek için Samandıra'ya çağrıldığı öğrenildi.

Yapılan görüşme sonucunda; tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde indirime gidileceği belirtilirken, Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve maaş konusunu sorun yapmadığı söylendi.

BU SEZON 8 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan Alper Potuk, bu maçların hiçbirinde skora katkı sağlayamadı.