Fenerbahçe'de Alper Potuk için ayrılık kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği şansları kullanamayan Alper Potuk'un takımdan gönderilmesine karar verildi.

Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Alper Potuk'a kapıyı gösterdi.

FENER GÖNDERMEK İSTİYOR

2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper'le görüşen Comolli, tecrübeli oyuncuya "Seni kadroda düşünmüyoruz" derken, devre arasında yolları ayırmak istediklerini belirtti.

Takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk, ocak ayında kiralık da olsa başka bir takıma gönderilecek.