Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli ile görüşmeler yapan Kocaman'ın takımdan gönderilmesine karar verildi.

YENİ BİR SAYFA VE 3 TEMMUZ VURGUSU

Sarı-lacivertli ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada yeni bir dönem için Kocaman'ın görevine son verildiğini belirtilirken, özellikle 3 Temmuz sürecinde tecrübeli hocanın Fenerbahçe'ye yaptıkları için teşekkür edildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile, göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik.



Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık.



Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim.





Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir.



Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz."



Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

"Takımımız Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür ederiz.



Kamuoyuna saygıyla duyrulur."