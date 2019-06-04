Fenerbahçe'de bağış krizi

"Fener Ol" isimli yardım kampanyası kapsamında kulübe katkı sağlamak için bağış toplama kararı alan Fenerbahçe yönetimi, efsanelerin imzasının olduğu özel bir forma çıkarmıştı.

Birçok zengin iş adamı bu formalardan binlerce adet alırken, Fenerbahçeli futbolcular da 10 bin adet satın alacaklarını duyurmuştu.

Kaptan Volkan Demirel, fiyatı 300 lira olan formalardan alacaklarını açıklamış ve salonda büyük alkış toplamıştı. Ancak bazı yabancı futbolcuların bağış yapmak istemedikleri ortaya çıktı.

KAPTANLAR DURUMA EL ATTI

Adeti fazla bulan bazı yabancıların ortak hareket etmek istemedikleri ve bireysel olarak az sayıda forma satın almak istedikleri belirtildi.

Yaşanan bu olay sonrası duruma el atan kaptan Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım'ın yabancıların yerine de forma alacakları öğrenildi.