Fenerbahçe'de bağış miktarları öğrenildi

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Salgınla mücadele kapsamında Fenerbahçe Kulübü de elini taşın altına koydu.
FUTBOLCULARDA BAŞI EMRE BELÖZOĞLU ÇEKTİ
İhtiyaç sahipleri için toplam 5 milyon TL bağış yaptığını açıklayan Fenerbahçe Kulübü'nde bu miktarın 2 milyon 391 bin 500 TL'si sarı-lacivertli futbolculardan geldi.
Akşam'ın haberine göre, Emre Belözoğlu 385 bin TL’lik yardımla ilk sırada yer alırken, takımın yıldız isimlerinden Luiz Gustavo da 215 bin TL’lik katkıyla gönülleri fethetti.
Brezilyalı yıldızı 150 bin TL ile Tolgay Arslan, 140 bin TL ile Vedat Muriç ve 120 bin TL ile Faslı Nabil Dirar takip etti. Ayrıca takımda forma giyen 10 oyuncu da 100’er bin TL’lik bağışta bulundu.
İŞTE BAĞIŞ MİKTARLARI
Kazançlarına göre kampanyaya destek olan sarı-lacivertli oyuncuların bağış miktarları şu şekilde:
Emre Belözoğlu: 385 bin TL
Luiz Gustavo: 215 bin TL
Tolgay Arslan: 150 bin TL
Vedat Muriç: 140 bin TL
Nabil Dirar: 120 bin TL
Max Kruse: 100 bin TL
Jailson: 100 bin TL
Harun Tekin: 100 bin TL
Serdar Aziz: 100 bin TL
Mevlüt Erdinç: 100 bin TL
Deniz Türüç: 100 bin TL
Hasan Ali Kaldırım: 100 bin TL
Garry Rodrigues: 100 bin TL
Ozan Tufan: 100 bin TL
İsla: 100 bin TL
Sadık Çiftpınar: 75 bin TL
Mehmet Ekici: 70 bin TL
Altay Bayındır: 50 bin TL
Simon Falette: 35 bin TL
Tolga Ciğerci: 35 bin TL
Miha Zajc: 35 bin TL
Ferdi Kadıoğlu: 25 bin TL
Murat Sağlam: 25 bin TL
Ömer Faruk Beyaz: 15 bin TL
Erten Ersu: 10 bin TL
Allahyar: 6.5 bin TL