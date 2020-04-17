Fenerbahçe'de bağış miktarları öğrenildi

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizdeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında Fenerbahçe Kulübü de elini taşın altına koydu.

FUTBOLCULARDA BAŞI EMRE BELÖZOĞLU ÇEKTİ

İhtiyaç sahipleri için toplam 5 milyon TL bağış yaptığını açıklayan Fenerbahçe Kulübü'nde bu miktarın 2 milyon 391 bin 500 TL'si sarı-lacivertli futbolculardan geldi.

Akşam'ın haberine göre, Emre Belözoğlu 385 bin TL’lik yardımla ilk sırada yer alırken, takımın yıldız isimlerinden Luiz Gustavo da 215 bin TL’lik katkıyla gönülleri fethetti.

Brezilyalı yıldızı 150 bin TL ile Tolgay Arslan, 140 bin TL ile Vedat Muriç ve 120 bin TL ile Faslı Nabil Dirar takip etti. Ayrıca takımda forma giyen 10 oyuncu da 100’er bin TL’lik bağışta bulundu.

İŞTE BAĞIŞ MİKTARLARI

Kazançlarına göre kampanyaya destek olan sarı-lacivertli oyuncuların bağış miktarları şu şekilde:

Emre Belözoğlu: 385 bin TL

Luiz Gustavo: 215 bin TL

Tolgay Arslan: 150 bin TL

Vedat Muriç: 140 bin TL

Nabil Dirar: 120 bin TL

Max Kruse: 100 bin TL

Jailson: 100 bin TL

Harun Tekin: 100 bin TL

Serdar Aziz: 100 bin TL

Mevlüt Erdinç: 100 bin TL

Deniz Türüç: 100 bin TL

Hasan Ali Kaldırım: 100 bin TL

Garry Rodrigues: 100 bin TL

Ozan Tufan: 100 bin TL

İsla: 100 bin TL

Sadık Çiftpınar: 75 bin TL

Mehmet Ekici: 70 bin TL

Altay Bayındır: 50 bin TL

Simon Falette: 35 bin TL

Tolga Ciğerci: 35 bin TL

Miha Zajc: 35 bin TL

Ferdi Kadıoğlu: 25 bin TL

Murat Sağlam: 25 bin TL

Ömer Faruk Beyaz: 15 bin TL

Erten Ersu: 10 bin TL

Allahyar: 6.5 bin TL