Fenerbahçe'de başkanlık seçimi statta yapılacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimli kongre öncesi kendisini destekleyen üyelerle toplantı gerçekleştirdi.

"SEÇİM STADYUMDA YAPILACAK"

Kürsüde konuşma yapan Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç ile yarışacağı seçimli kongrenin Ülker Stadyumu'nda yapılacağını duyurdu. Türk futbolunda ilk kez bir seçimli kongre stadyumda gerçekleşecek.

"TARAFTAR BENİM İÇİN YÜRÜDÜ"

Üyelere seslenen Aziz Yıldırım, "Hep mutlu değil, mutsuz günlerimiz de oldu. 20 yılın hesabını yaptığımda şunu görüyorum, 20 yıl benim için bir şereftir, onurdur. Aileme bırakabileceğim en büyük şeydir. 2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun' a şampiyonluk maçına gittim. Kızım bana "Sen bizi mi çok seviyorsun Fenerbahçe' yi mi?" dedi. Bırakmamam için taraftarlar yürüdü, baskılar oldu. Ben de devam ettim." dedi.

"ALİ KOÇ İYİ BİR FENERBAHÇELİDİR"

Ali Koç hakkında yeni yorumlar yapan Aziz Yıldırım, "Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz'daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur. Benim adıma, sosyal medyada veya başka bir yerde hiç kimse, kimseye, hiçbir adaya hakaret etmemelidir, kabul etmiyorum! Aynı şekilde bana, arkadaşlarıma ve ailelerimize de yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbirimiz birbirimizi kırmayacağız. Saygı ve sevgi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.