Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Japon yıldız, "Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum" dedi.

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UEFA kadrosunda yer alan yeni transferler

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses, Galatasaray'da ise Marcao, Luyindama ve Diagne UEFA kadrosuna bildirilen isimler oldu.