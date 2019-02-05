Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için lig kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderen Fenerbahçe'de Benzia listede yer almadı.
Listede 13 yabancıya yer verilirken, 15 yerli isim yazıldı.
SLOVEN OYUNCU MİHA ZAJC LİSTEDE
Sarı lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc'in TFF listesine yazılıp yazılmadığı tartışma konusu olmuştu. TFF kayıtlarına göre sarı lacivertlilerin Sloven orta sahasının lisansı çıktı ve listeye eklendi.
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadro şu şekilde:
"Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas."