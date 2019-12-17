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Fenerbahçe'de çim krizi

Bu sezon 16 farklı futbolcunun yaşadığı sakatlıklarla zor duruma düşen Fenerbahçe'de, sıkıntının nedeninin tesislerdeki antrenman sahasından kaynaklandığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de çim krizi
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Fenerbahçe'de gündem, sık sık yaşanan sakatlık sorunu...

Sportif direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce saha bakımından sorumlu personeli göndererek başka bir firmayla anlaşmıştı.

ZEMİN YANDI

Doğal çim olan antrenman sahasını hibrit çime çevirmek isteyen firmanın, zemini tamamen yaktığı ortaya çıktı. Diğer idman sahasına da aşırı yükleme yapılınca zeminde bozulmalar oluştu.

Sezon başından bu yana birçok kez yenilenme çalışmaları yapılsa da çimler bir türlü düzeltilemedi.

Sakatlıkların darbeye bağlı olmaması nedeniyle, asıl sıkıntının çimden kaynaklandığı düşünülüyor.

16 FUTBOLCU, 21 KEZ SAKATLANDI

Bu sezon sakatlık yaşayan futbolcular:

Emre (3), Hasan Ali (3), Moses (2), Harun Tekin, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, G.Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç


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