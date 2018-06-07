Fenerbahçe'de Comolli dönemi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un ilk transferi Comolli oldu.

BORSAYA AÇIKLANDI

Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu. Sarı-lacivertli ekip Damien Comolli'yi KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle;

"Şirketimiz yapılan görüşmeler sonucunda Sportif Direktörlük için Sayın Damien Comolli ile anlaşmaya varmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur."

COMOLLİ TARAFTARA VURGU YAPTI

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin resmi sitesine şu açıklamayı yaptı: "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum.”



Sportif Direktör Damien Comolli ile ilgili olarak Ali Koç ise: "Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa’nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli’ye Fenerbahçe’de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum." şeklinde konuştu.



ARSENAL, LİVERPOOL, TOTTENHAM'DA ÇALIŞTI

3 Aralık 1972 doğumlu olan Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli, Toure, Eboue ve Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Bale, Modric, Corluka, Berbatov, Hutton, Kevin-Prince Boateng, Dos Santos ve Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

BİRÇOK YILDIZ KEŞFETTİ

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Suarez, Carroll, Charlie Adam, Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı.