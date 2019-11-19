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Fenerbahçe'de De Colo sakatlandı

Euroleague'de Barcelona ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Nando De Colo sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Nando De Colo şoku yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Euroleague'de Barcelona ile yapılacak maçta Fransız yıldızın oynamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague dokuzuncu hafta maçında Barcelona’ya konuk oluyor. 20 Kasım Çarşamba günü (yarın) TSİ 23.00’te oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ekibimiz, Barcelona mücadelesinin ardından 21 Kasım Perşembe sabahı Fransa’ya geçecek ve 22 Kasım Cuma günü TSİ 22.:45’te ASVEL’e konuk olacak."



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