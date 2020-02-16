Fenerbahçe'de derbi öncesi orta saha sıkıntısı yaşanıyor

1 Liverpool, ligde galibiyet serisini 17'ye çıkardı İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'yi yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.

2 PSG-Amiens maçında 8 gol Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda ligin düşme hattındaki Amiens ile 4-4 berabere kaldı.

3 Ersun Yanal: Sorumlu benim Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, geçen yıldan beri stres yönetiminde en yetkisiz takım olduklarını ve sorumlunun kendisi olduğunu söyledi.

4 Fenerbahçe, Ankara'dan eli boş döndü Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 yenildi.

5 Ryan Garcia ilk raundda Fonseca'yı nakavt etti Ryan Garcia ile Francisco Fonseca arasında yapılan boks maçı ilk raundda sona erdi.

6 Teknik direktörlerin futbolculuk dönemleri Kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden birçok ismin futbolculuk döneminde çekilen fotoğraflarını sizler için derledik.

7 Galatasaray'da derbi öncesi maaşlar yatırılacak Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tüm alacakları yatırarak oyunculara moral vermeyi hedefliyor.

8 Ahmet Nur Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün elektrik faturasını ödeyecek parasının bile olmadığını söyledi.

9 Ahmet Nur Çebi'nin cebinden verdiği para Denetim Kurulu, Beşiktaş'ın toplam borcunun 2 milyar 961 milyon olduğunu açıkladı. Kurul ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulübün kasasına 67 milyon lira koyduğunu duyurdu.