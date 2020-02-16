Fenerbahçe'de derbi öncesi orta saha sıkıntısı yaşanıyor

Fenerbahçe'de derbi öncesi işler iyi gitmiyor...
Dün akşam oynanan Ankaragücü karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, haftaya oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi orta sahaya çözüm arıyor.
EMRE 20 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Ankaragücü maçının ikinci yarısında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlandı.
Tecrübeli futbolcu, yerine Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
Sol arka adalesinde bir sorun yaşayan Emre Belözoğlu'nun son durumu yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.
BİR KÖTÜ HABER DE LUİZ GUSTAVO'DAN
Fenerbahçe'de, Ankaragücü karşılaşmasının son dakikalarında sarı kart gören Luiz Gustavo, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.