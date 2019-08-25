Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı

Fenerbahçe, geçen sezon kadroya katılan bir futbolcusunu daha gönderdi.

FENERBAHÇE'DE TUTUNAMADI

Geçtiğimiz yaz Porto ile sözleşmesi biten Diego Reyes, bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu. Fenerbahçe'de performans olarak vasatı aşamayan deneyimli stoper devre arasında ise Leganes'e kiralanmıştı.

Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Meksikalı ile görüşen yönetim, karşılıklı anlaşma sağladı ve Reyes'i gönderdi.

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği oyuncu, sarı-lacivertli formayı sadece 8 maçta giydi.

Slimani, Ayew, Frey, Barış Alıcı, Berke Özer ve Benzia'dan sonra Reyes de geçen sezon alınıp gönderilen isimler arasına katılmış oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır.

Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."