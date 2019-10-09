Fenerbahçe'de Dirar, fıtık ameliyatı oldu.
ÇİFT TARAFLI FITIK OPERASYONU
Uzun süredir ağrıları olan Faslı futbolcu, liglerin araya girmesiyle birlikte ameliyat oldu. Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek oynayan Dirar'in bıçak altına yatması, bir nevi de bu yüzden erteleniyordu.
Hasan Ali'nin sahalara dönmesiyle birlikte Dirar'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Çift taraflı fıtık operasyonu geçiren futbolcunun, 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı." denildi.