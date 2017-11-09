Fenerbahçe'de eksik çok

Zirve için artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertlilerde, cezalı ve sakatların çokluğu keyifleri kaçırmış durumda...

TOPLAM 9 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe'de, Alper Potuk ve Neto cezalı, Valbuena, İsla, Mehmet Ekici ve Janssen sakat, Skrtel kulağından rahatsız. Bunun yanı sıra moralsiz olan Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'nın da ilk 11'de çıkma ihtimali zayıf.





KAZANMAK İÇİN HER RİSKİ ALACAK

İlk yarının kalan maçları içinde en kritik viraj olarak görülen Sivas maçında Kocaman, en önemli eksiklikler olan Isla'nın yerine sağ bekte Dirar'ı düşünürken, takımın dinamosu Valbuena'nın yerine ise Giuliano'yu çekmeyi planlıyor.

AATIF 11'E

Kocaman, Brezilyalıdan boşalacak bölgeye ise Aatıf Chahechouhe'yu oynatmayı düşünüyor. Dizinde ödem olan Janssen'in yetişmesi halinde tecrübeli hoca, Soldado ile birlikte çift forvet çıkmayı hesaplıyor.

Sivas'ı dönüş maçı olarak gören Aykut Kocaman, kazanmak için tüm riskleri alacak.

KAPTANLAR DÜMENDE 'SEN ÜZÜLME HOCAM'

F.Bahçe'nin kaptanları Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Josef, dün Kocaman ile görüşerek, "Sen üzülme hocam. 2011'deki gibi yine sıkıntıların üstesinden geliriz" diyerek moral verdi. Aykut Hoca, milli maçlardan sonra cuma günü takımla büyük bir toplantı yapacak.

Sonraki gün Başkan Aziz Yıldırım da futbolculara bir yemek verecek.