Fenerbahçe'de en çok süre alanlar Ozan'la Altay oldu

Süper Lig’de 12 müsabakanın 3’ünde gol yemeyen genç kaleci Altay, toplamda kalesinde 12 gol gördü.
ZİRVEDE İKİ İSİM VAR
Sarı-lacivertli takımda Altay ile beraber Ozan Tufan da aynı süre sahada yer alırken 12 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
1121 dakika ile en çok süre alan bir diğer isim ise Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen oldu. Zanka Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe’de Süper Lig’de geride kalan 12 haftada en fazla süre alan isimler şöyle:
1-Altay Bayındır ve Ozan Tufan: 1183 dk.
2-Zanka: 1121 dk.
3-Vedat Muriqi: 1079 dk.
4-Luiz Gustavo: 891 dk.
5- Tolga Ciğerci: 871 dk.
6- Nabil Dirar: 833 dk.
7- Emre Belözoğlu: 787 dk.
8- Gary Rodrigues: 704 dk.
9- Jailson: 686 dk.
10- Max Kruse: 672 dk.