Fenerbahçe'de en çok süre alanlar Ozan'la Altay oldu Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en çok süreyi alan isimler 1183 dakika ile Altay Bayındır ve Ozan Tufan oldu. 28.11.2019 - 16:31 | İHA