Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftalar geçmesine rağmen bir türlü yeni teknik direktörünü bulamadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı hoca getirme ihtimali kalmayan sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'la görüşeceği öğrenildi.
Futbolda yeni bir yapılanmaya giden ve A takımı öz evlatlarına emanet etmeyi planlayan yönetimin, yardımcı antrenör olarak ise Mehmet Yozgatlı-Volkan Demirel ikilisini düşündüğü belirtildi.
EMRE BELÖZOĞLU İDARİ MENAJER OLACAK
Öte yandan sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Emre Belözoğlu'nun ise idari menajer olarak görev yapması bekleniyor.