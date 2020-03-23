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Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri

Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı bir hoca getiremeyen Fenerbahçe'de yönetim, ibreyi Erol Bulut'a çevirdi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri
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Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftalar geçmesine rağmen bir türlü yeni teknik direktörünü bulamadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı hoca getirme ihtimali kalmayan sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'la görüşeceği öğrenildi.

Futbolda yeni bir yapılanmaya giden ve A takımı öz evlatlarına emanet etmeyi planlayan yönetimin, yardımcı antrenör olarak ise Mehmet Yozgatlı-Volkan Demirel ikilisini düşündüğü belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU İDARİ MENAJER OLACAK

Öte yandan sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Emre Belözoğlu'nun ise idari menajer olarak görev yapması bekleniyor.

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