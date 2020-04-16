Fenerbahçe'de eskiler FIFA'nın kapısını çaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınması, ekonomik anlamda zaten zor durumda olan futbol kulüplerinin elini kolunu bağladı.

Bu anlamda Fenerbahçe'ye ilk darbe, Yasssine Benzia'dan gelmişti.

FIFA, alacaklarını tahsil etmek için başvuru yapan Cezayirli oyuncuyu haklı bulmuş ve sarı-lacivertli kulübün 840 bin euro ödemesine karar vermişti.

FERDİ İÇİN DE 750 BİN EURO ÖDENECEK

NEC Nijmegen de Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden alacağı olan 750 bin euroyu tahsil edemeyince, FIFA'nın kapısını çaldı.

Fenerbahçe bu miktarı da ödemek mecburiyetinde kalırken, sarı-lacivertlileri bekleyen maddi sorunlar bunlarla da sınırlı değil.

SKRTEL, NEUSTADTER VE COCU DA FIFA'NIN KAPISINI ÇALDI

Martin Skrtel, Roman Neustadter, Phillip Cocu da sarı-lacivertlilerden alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA'ya başvuran isimler arasında.