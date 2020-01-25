Fenerbahçe'de Falette krizi

Harcama limiti konusunda yaklaşık 19 milyon TL (3 milyon euro) açığı bulunan Fenerbahçe, çözüm üretmeye çalışıyor.
Tahkim Kurulu'nun verdiği son karar sonrası adeta eli kolu bağlanan sarı-lacivertli yönetim, Falette transferini masaya yatırdı.
Mutlaka bir sol bek almak isteyen Kanarya, elde 4 tane stoper olması nedeniyle henüz lisansı çıkarılmayan Gineli defansı oyuncusu Eintracht Frankfurt'a geri göndermeyi planlıyor.
HUKUKÇULAR ÇALIŞIYOR
27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili kulüpteki hukukçuların çalıştığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe bu konuyu çözerse sadece Ricardo Rodriguez transferiyle devre arasını kapatmayı amaçlıyor.