Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok

1 Ballon d'Or finalistleri arasında Ronaldo ve Messi yok Son 10 yıldır Ballon d'Or'u aralarında paylaşan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Avrupa basınına göre bu yıl son 3 aday arasında yer almayacak.

2 Babel, Galatasaray derbisinde yok Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sağ arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı. Babel'in 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

3 G.Saray'da 4 isim takıma döndü Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Nagatomo ve Ozan Kabak takımla çalıştı.

4 Alman basını Tolgay Hamburg'a dönecek diyor Alman basını, Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın, eski kulübü Hamburg'a dönmek istediğini yazdı.

5 Gomis'ten F.Bahçe paylaşımı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Golcü futbolcu, "Aslan her zaman Aslantepe'de kalacak" dedi.

6 Tolga Ciğerci ilk kez antrenmanda Fenerbahçe'nin sezon başı transfer ettiği Tolga Ciğerci sakatlıktan çıktı ve bugün ilk kez antrenmana çıktı.

7 Uluslar Ligi'nden EURO 2020'ye gitme şansımız var UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında, İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın, bu organizasyon vasıtasıyla hala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme ihtimali bulunuyor.

8 TFF'nin Lucescu kararı Lucescu'ya tazminat ödemek istemeyen TFF, Rumen teknik adamla sözleşmesi bitene kadar yola devam etme kararı aldı. 73 yaşındaki teknik adamın kontratı, Ağustos 2019'da sona erecek.

9 Linnes'in sözleşmesi uzatılıyor Martin Linnes'le 3 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Sinan Gümüş için bir süre daha bekleme kararı aldı.