Fenerbahçe'de futbolcular indirime gidiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından kulüplerin maddi sorunları da boy göstermeye başlamıştı.

Kulüpler, oyunculardan maaşlarında indirime gitmelerini ve ödeme ertelemesi istemeye başlamıştı. Bu amaçla Fenerbahçe'de ise kaptan Emre Belözoğlu oyuncuların kapısını çaldı.

OLUMLU DÖNÜŞLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Takım arkadaşlarıyla görüşerek nabız yoklaması yapan Belözoğlu, maaşından ciddi bir fedakarlık yaparak öncülük görevini de yaptı.

Yönetim adına arkadaşlarıyla iletişime geçen kaptana, ikinci ‘Evet’ takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç’ten gelirken ardından diğer bir kaptan Ozan Tufan da indirim teklifine olumlu yanıt verdi.

Daha sonra Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz kaptana 'Evet' yanıtını verirken, sadece Hasan Ali Kaldırım’ın düşünme payı istediği belirtildi.

KABUL ETMEYENE İKİNCİ KEZ SORULMAYACAK

Sarı-lacivertli yönetimin maaşta indirim talebine olumlu dönüş yapmayanlarla ikinci bir görüşme yapmayacağı da öğrenildi.

Ancak yaşanan sıkıntılı günlerde indirimin dışında kalan oyuncuların ise Fenerbahçe’de kalması pek mümkün görünmüyor.