Fenerbahçe'de futbolcular tedirgin

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin akıbeti geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran haftasında devam edeceğini açıklamıştı.

Bir süredir maçların başlama ihtimalini göz önünde bulundurarak, sosyal izolasyon kuralları dahilinde tesislerde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ise kötü bir haber geldi...

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tesislerde görevli personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bir başka personelin ise şüpheli durumda olduğu belirtildi. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, bugün yapılması planlanan çalışmayı da iptal ettiğini duyurdu.

FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Yaşanan bu gelişmenin ardından tedirgin olan sarı-lacivertli futbolcuların ise, idmanlara devam etmek istemediği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan personelin, futbolcularla temas halinde olan bir çalışan olması da oyuncuların tedirginliğini artırdı.

Kaptan Emre Belözoğlu ve yöneticilerle görüşen bazı futbolcular, ciddi çekincelerini dile getirdi. Tecrübeli yıldız ve idareciler, yaptıkları görüşmenin ardından çekincelerinde haklı olduklarını ve konunun değerlendirileceğini belirtti