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Fenerbahçe'de gidecek isimler netleşmeye başladı

Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, gidecek isimler de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde netleşen ilk isimler Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt oldu.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'de gidecek isimler netleşmeye başladı
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Bu sezon beklenen performansı gösteremeyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, gönderilecek isimler için teknik adamın kesinleşmesini beklemedi.

GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Yapılacak transferlerde ağırlıklı olarak takas yöntemini kullanmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin, bu noktada kullanacağı oyuncular da öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetimi, yeni sezon için kadrosunda düşünmediği Tolgay Arslan, Alper Potuk, Frey ve Mevlüt Erdinç'i takasta kullanmak istiyor.

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