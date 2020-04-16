1 Fenerbahçe'de gidecek isimler netleşmeye başladı Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, gidecek isimler de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde netleşen ilk isimler Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt oldu.

2 Muslera evde neler yaptığını anlattı Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, karantina günlerinde evde eşine yardım ettiğini söyledi.

3 Galatasaray, indirimli teklifleri hazırladı Oyuncu ücretlerini düşürmek isteyen Galatasaray'da, teklifler hazırlandı. Falcao, Muslera ve Feghouli gibi yıldız isimlerin indirime olumsuz baktığı öğrenildi.

4 Babel'i isteyen takımlar Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'e, Anderlecht ve Lille kulüpleri talip oldu. G.Saray yönetimi, yüksek maaşı nedeniyle Hollandalı oyuncuyu satmayı planlıyor.

5 Fenerbahçe'de eskiler FIFA'nın kapısını çaldı Ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'de Skrtel, Neustadter ve Cocu'nun, alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

6 Albert Riera: Fatih Terim'in yardımcısı olacaktım Fatih Terim'in ekibine katılmak için İstanbul'a geldiğini söyleyen Albert Riera, "Görüşmelere başlamıştık ancak koronavirüs çıkınca Rusya'ya döndüm" dedi.

7 Lens, Türkiye'den ayrıldı Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens, kulüpten izin çıkması üzerine ülkesi Hollanda'ya döndü.

8 Beşiktaş'ta Karius krizi Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, alacakları nedeniyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etti. Yönetim, "Tek taraflı fesih yapabilirsin" dedi.

9 Maçlarla birlikte gelirler de askıya alındı Liglerin askıya alınmasıyla birlikte yayın geliri, maç günü hasılatı ve sponsorluk ödemeleri de ertelendi. Kulüplerin tek gelir kaynağı olarak YouTube kanalları kaldı.