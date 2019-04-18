Fenerbahçe'de gönderilecek 10 futbolcu

Fenerbahçe için 2018-2019 sezonun tarihin en kötüsü olarak kayıtlara geçti şimdiden. Ali Koç başkanlığında yeni bir sayfa açan, sezon başı Comolli ve Cocu'yu göreve getiren sarı-lacivertliler hayal kırıklığı yaşadı.

Yaz transfer döneminde Comolli-Cocu ikilisinin 11 futbolcu alarak kadroyu değiştirdiği Fenerbahçe, her şeye rağmen başarısız olmaktan kurtulamadı. Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle bir kez daha yapılanmaya gidecek olan sarı-lacivertliler, 10 ismi gönderecek.

10 FUTBOLCUNUN 5'İ YENİ TRANSFER

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yolların ayrılacağı isimlerin 5'i Comolli'nin sezon başında takıma kazandırdığı futbolcular.

İlk olarak kiralık futbolcular Slimani, Benzia ve Ayew ile takımda kalmayacak. Performansa oranla maliyetli bulunan futbolcular gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeyecek. Bu 3'lünün yanı sıra Comolli'nin transferi olan Tolga Ciğerci ve Frey de yolcu.

4 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe, Haziran 2019'da sözleşmeleri bitecek olan Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı ve Şener Özbayraklı ile yeni kontrat yapmayacak. Bu futbolcular serbest bırakılacak ve böylece tasarruf edilecek.

Öte yandan kadro dışı olan ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kameni de gönderilecekler listesinde.