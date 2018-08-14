Fenerbahçe'de gönderilecek 2 isim

Fenerbahçe'de tüm camianın gözü bu akşam oynanacak Benfica mücadelesinde. Sportif direktör Damien Comolli ise dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FFP GEREĞİ OYUNCU SATILMALI

Sarı-lacivertliler, Finansal Fair Play anlaşması gereğince transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor. Fernandao'nun satışından kazanılan para sayesinde Andre Ayew ve Barış Alıcı, UEFA listesine bildirildi. Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu dışarıda kaldı.

Son olarak İslam Slimani'yi kadrosuna katan Kanarya'nın Cezayirli yıldızı listeye eklemesi için satış yapması şart. Üstelik bir de stoper transferi bekleniyor. Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı isimlerin Ozan Tufan ve Salih Uçan olduğu kaydedildi. Bu ikili, forma rekabetinde Mehmet Topal, Josef, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici'nin gerisinde kaldı.

Ozan için İspanyol takımlarının devrede olduğu öğrenildi. Salih için ise İtalya'dan teklif bekleniyor. Comolli, bu ikiliden 5 milyon euroluk gelir elde etmenin hayalini kuruyor.