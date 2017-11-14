Fenerbahçe'de gözler Skrtel'de

Fenerbahçe, Süper Lig'de pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde Luıs Neto, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Stoperde Roman Neustadter'in yeri garanti görünürken, Rus futbolcunun partnerinin Martin Skrtel olması bekleniyor. 29 Eylül'de Akhisar deplasmanında kırmızı kart gören Slovak futbolcu, bu maçtan sonra baş dönmesi şikayetiyle takımdan ayrı kalmıştı.

SKRTEL'İN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Skrtel, sırasıyla Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında forma giymedi. Milli Takımında 90 dakika oynayan deneyimli futbolcunun Demir Grup Sivasspor maçında görev yapması bekleniyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Skrtel'in baş dönmesi rahatsızlığının tekrar etme ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Kocaman, Yiğithan Güveli'yi 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçında as takımda değerlendirdi. Genç defans oyuncusu bu maçta bir de gol attı.