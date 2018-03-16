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Fenerbahçe'de G.Saray galibiyetinin primi belli oldu

Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisi için yaklaşık 5 milyon liralık prim açıkladı. Bu rakam, sarı-lacivertli ekibin tarihinde bir maç için açıklanan en yüksek prim oldu.

Fenerbahçe'de G.Saray galibiyetinin primi belli oldu
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Süper Lig'in 26.haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray derbisi için Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Sarı-lacivertli ekipte kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal, işin motivasyon kısmını üstlenirken, teknik heyet mental ve taktik olarak takımı dev maça hazırlıyor.

5 MİLYON TL VERİLECEK

Fenerbahçe yönetimi de çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan Aziz Yıldırım, 1 milyon euroluk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) galibiyet ödülü açıkladı.

Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe'de bir maç için açıklanan en yüksek prim oldu.

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