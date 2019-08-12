Fenerbahçe'de gündem ön libero

Sezonun başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın takviye istediği bölgeler için sportif direktör Damien Comolli ve kurmayları hummalı bir çalışma içinde.

Son olarak Zanka'yı kadrosuna katan Kanarya'nın gündeminde olan diğer iki yıldızın transferinde gelen son haberler ise canları sıktı.

LUİZ GUSTAVO ÇIKMAZA GİRDİ

Fenerbahçe'nin ön libero için çok istediği Luiz Gustavo'da kulübü Marsilya'nın yüksek fiyatta diretmesi bu transferi çıkmaza soktu.

Sarı-lacivertliler, yapılan sıkı pazarlıklar sonucu 10 milyon Euro'luk bonservisi 7 milyon Euro'ya kadar indirse de Fransızlar, daha fazla indirime yanaşmıyor.

Marsilya'yı 5 milyon Euro civarında bir rakama ikna etmeye çalışan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli yıldıza ise 4 milyon Euro ödemeyi hedefliyor.

Ancak Marsilya'nın 7 milyon Euro'dan aşağı inmeyeceğini vurgulaması sonrası bu transferde görüşmeler tıkanırken Fenerbahçe yönetimi de yavaş yavaş alternatif isimlere yönelmeye başladı.

GUSTAVO OLMAZSA HENRİKSEN

Sarı-lacivertlilerin, bu bölge için ilk alternatifi Hull City'de forma giyen Markus Henriksen.

27 yaşındaki Norveçli futbolcunun maliyetinin 4 milyon Euro olduğu kaydediliyor.

HEM ORTA SAHA HEM STOPER

Yönetimin bu bölge için düşündüğü bir diğer isim ise Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da transferine onay verdiği tecrübeli futbolcu için İstanbul ekibinin nabzı yoklanacak ve bu transfer bitirilmeye çalışılacak.

Fenerbahçe daha önce Mahmut Tekdemir için Başakşehir’e 2 milyon euro teklif etmişti.

Sarı lacivertliler, Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ve muhtemel play-off maçlarının ardından bir kez daha teklifte bulunacak.

Turuncu lacivertlilerin bu maçlardan sonra Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.

Yanal, orta sahada da görev yapabilen 31 yaşındaki futbolcuyu, stoper bölgesinde oynatmayı planlıyor.