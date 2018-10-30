Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör

10 haftada 9 puan toplayabilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi.

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası kararı resmi Twitter hesabından duyuran sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör konusunda henüz kararını vermedi.

BAZI YÖNETİCİLER İSTİYOR

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, yönetimin yeni hoca konusunda bir toplantı yaptığını ve bu görüşmede Ersun Yanal isminin masaya yatırıldığını söyledi.

Bazı yöneticiler Yanal'ı istese de, daha önce FB TV'de yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamla çalışmak istemediğini söyleyen Ali Koç'un nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik direktör adayları ise şöyle: Leonard Jardim, Laurent Blanc, Zeljko Buvac.