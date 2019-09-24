Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Moses derbide oynayabilecek

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1 Fikret Orman döneminde borç 5'e katlandı Fikret Orman, 2012 yılında 490 milyon TL borçla aldığı Beşiktaş'ı, 2019 yılında 2.4 milyar TL borç ile bıraktı.

2 Beşiktaş'ta 2 başkan adayı var Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü kongrede Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'nin başkan adayı olacağı ifade ediliyor. Eski başkan Yıldırım Demirören ise, "Ben yokum" dedi.

3 Lille, Dorukhan'ın peşinde Lille Sportif Direktörü Luis Campos, dün akşam oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Dorukhan Toköz'ü tribünden izledi.

4 Fikret Orman istifa etti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekipte kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek görevini bıraktı.

5 Messi'nin ödül aldığı sırada Ronaldo kitap okuyordu Arjantinli yıldız Lionel Messi, yılın en iyi futbolcusu ödülünü aldığı esnada Portekizli Ronaldo, kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

6 Belhanda, Fenerbahçe maçında maskeyle oynayacak Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, özel bir maskeyle Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

7 Puskas Ödülü'nü Daniel Zsori kazandı Debrecen forması giyen 18 yaşındaki Daniel Zsori, Ferencvaros'a attığı nefis röveşata golüyle Puskas Ödülünü kazandı.

8 Abdullah Avcı: G.Saray'ın 3 puan gerisindeyiz Abdullah Avcı Galatasaray'a gönderme yaparak, "Çok para harcayan takımın 3 puan gerisindeyiz." dedi. Ancak transfer döneminde Beşiktaş, sarı-kırmızılı ekipten daha fazla para harcadı.

9 Süper Lig'de 5. haftanın ardından son durum Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetti. Alanyaspor ise liderliğini sürdürdü.