Fenerbahçe'de hedef 500 milyon lira toplamak

Türk sporunda ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpler, bu durumu aşmak için zaman zaman taraftarından yardım istedi. Galatasaray bileklik sattı, Beşiktaş ‘FEDA’ tişörtleri çıkarttı.

Şimdi sıra Fenerbahçe’ye geldi. Başkan Ali Koç daha önce birçok kez bahsettiği ancak adını koymadığı ‘kampanya’yla ilgili olarak Köln’den camiaya seslendi.

CEM YILMAZ VE ACUN DA DESTEK VERECEK

Başkanın sır gibi sakladığı ‘kampanya’nın detayları ortaya ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bağış kampanyasının, FB TV’de Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı gibi Sarı- Lacivertli renklere gönül veren ünlülerin katılacağı bir yayınla başlayacağı iddia edildi. Bu isimler, milyonlarca taraftarı kampanyaya katılmaya davet edecek.

SMS YOLUYLA DA BAĞIŞ YAPILACAK

Bağış yapmak isteyenlere kolaylık sağlanması amacıyla, SMS yoluyla da katılım imkanı olması bekleniyor. Kulübün hesap numaralarına da para gönderimi yapılabilecek. Bu yönüyle Fenerbahçe’nin bu organizasyonu, geçmişteki örneklerinden tamamen farklı olacak. Ayrıca kampanya ilk bağışı bizzat Ali Koç’un yüklü bir miktarla yapacağı öne sürüldü.

HEDEF 500 MİLYON LİRA

Fenerbahçe Yönetimi, yardım kampanyası projesinden 500 milyon lira toplamayı hedefliyor.

Böylece UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasındaki yükümlülükler yerine getirilebilecek.