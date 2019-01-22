Fenerbahçe'de hedef Adebayor

Robinho'nun ardından Demba Ba'yı da transfer eden Başakşehir, şampiyonluğu ne kadar çok istediğini bir kez daha gösterdi.

Senegalli golcünün takıma katılmasının ardından, bu sezon beklentilerin altında kalan Adebayor'un Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.

Slimani'den beklediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Başakşehir'in Togolu yıldızını sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

G.SARAY'A VERMEM, F.BAHÇE'YE VERİRİM

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Serdar Ali Çelikler'e tecrübeli golcünün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Göksel Gümüşdağ'a bunu sordum. Adebayor'u Galatasaray'a verir misiniz diye sordum. Galatasaray ve Beşiktaş'a vermem, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz yanıtını verdi. Fenerbahçe'ye verir misiniz? diye sorduğumda Fenerbahçe'ye veririm dedi" demişti.

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