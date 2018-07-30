Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Liverpool ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maçtan sonra takımından memnun olmadığını söyledi.

Fatih Terim, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen Yunus Akgün ile kaleci İsmail Çipe'yi A takım kadrosunda tutacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.

1 Real Madrid'in istediği genç Fenerbahçeli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

2 Cocu'nun genç futbolcularla ilgili raporu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

3 Fenerbahçe'de hedef Bony Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Wilfried Bony'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

4 Negredo: Paramı vermezlerse hiçbir yere gitmem Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan İspanyol forvet Alvaro Negredo, ülke basınına konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, "Bana git diyenler sözleşmemdeki miktarı ödemeli" dedi.

5 Fatih Terim'in kampta beğendiği genç futbolcular Fatih Terim, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen Yunus Akgün ile kaleci İsmail Çipe'yi A takım kadrosunda tutacak.

6 Aziz Yıldırım: Borcun ana sebebi FETÖ Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.

7 G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı Galatasaray'ın Andre Silva'nın transferi konusunda Milan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

8 Trabzonspor 2 oyuncuyu şehre getirdi Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Zargo Toure ve Eric Ayuk'u Trabzon'a getirdi.

9 Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin borcunun sebebi 3 Temmuz Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 621 milyon euroluk borçlanmasında Aziz Yıldırım'dan daha çok 3 Temmuz sürecinin etkili olduğunu ifade etti.