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Fenerbahçe'de hedef Bony

Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Wilfried Bony'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de hedef Bony
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Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti Wilfried Bony'yi de teklif etmişti.

KULÜBÜYLE ANLAŞILDI

Yıllık 7 milyon euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.

ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak.

SİSTEM 4-3-3 OLACAK

Fenerbahçe'yi 4-3-3 sistemiyle oynatacak olan teknik direktör Cocu, Bony'nin transfer edilmesi durumunda ileri üçlüde Ayew-Bony-Valbuena (Giuliano) isimlerini oynatacak.

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