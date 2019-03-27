Fenerbahçe'de hedef Brezilyalı Pato

Fenerbahçe yeni sezona yepyeni bir kadro ile girmenin hesaplarını yapıyor. Önceliği forvet bölgesi olan sarı-lacivertliler, Brezilyalı Pato'yu kadrosuna katmak istiyor.

ERSUN YANAL'DAN OLUMLU RAPOR

Galatasaray'ın devre arasında Dubai'ye gidip alamadığı Alexandre Pato'ya şimdi de Fenerbahçe talip. Çin'in Tianhai ekibinden ayrılan Brezilyalı yıldız, sözleşmesini feshettikten sonra kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini belirtmişti.

Pato ile ilk teması kuran sarı-lacivertlilerli yönetim, oyuncunun transferi için menajerinden bir toplantı talep etti. Bu görüşmenin ardından 29 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılacak.

Pato hakkında görüşü sorulan Ersun Yanal, "Alalım, çok faydası olur" yanıtını verdi. Sarı-lacivertli idareciler, Brezilyalı futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Burada şartlar detaylı şekilde masaya yatırılacak. Pato'nun istediği maaş veya bonusların sorun olmayacağı kaydedildi. Ancak imza parasında indirim istenecek. Pato'nun bu şartı kabul etmesi halinde transfere son şekli verilecek.