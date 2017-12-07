Fenerbahçe'de hedef Brezilyalı Scarpa

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın takımın son durumu hakkında bilgi alışverişi yaptığı ve bu görüşmede Gustavo Scarpa isminin de gündeme geldiği öğrenildi. Aykut Kocaman, Scarpa ismine onay verirken, yöneticiler de bu transfer için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım'ın Brezilyalı oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve 23 yaşındaki oyuncunun maliyeti hakkında bilgi aldığı bildirildi. Yıldırım'ın Aralık ayı sonunda bir kez daha Scarpa'nın menajeri ile masaya oturacağı öğrenildi. Fluminenseli oyuncunun sözleşmesi 2020'de sona eriyor.

Gustavo Scarpa'nın en şık golleri - İZLE

SCARPA'DAN 38 MAÇTA 13 ASİST

Gerçek mevkisi sağ kanat olan Scarpa, 10 numara da oynayabiliyor. Genç yetenek, Brezilya Ligi'nde 38 maçta 2 gol atarken, 13 de asist yaptı. Sambacı yıldız, Copa Sudamericana'da ise 5 maçta 1 gol atarken 2 de asist üretti. Scarpa, teknik bir oyuncu olmasının yanı sıra bitmek bilmeyen enerjisiyle de tanınıyor.

1 KEZ MİLLİ OLDU

23 yaşındaki Brezilyalı genç yetenek Gustavo Scarpa, 1 kez Brezilya Milli Takım forması giydi. Scarpa, Brezilya'nın en yetenekli genç oyuncularından olan Gustavo Scarpa, ülkesinde yılın en iyi 11'ine seçildi.