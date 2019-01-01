Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok ismin gündeme geldiği Fenerbahçe'de öncelik savunmaya verilecek.
Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar’dan sonra bir başka yerli ismi gündemine aldı.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Fenerbahçe’nin hedefinde Leicester City’de forma giyen millî stoper Çağlar Söyüncü var. Sarı-lacivertliler Leicester City’de fazla forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü için İngiltere’ye çıkarma yapacak.
KİRALIK OLARAK ALINACAK
Çağlar’ı kiralık olarak kadroya katmayı planlayan yönetim oyuncuyu da Türkiye’ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın da Çağlar’ın transferine onay verdiği belirtildi.