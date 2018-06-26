Fenerbahçe'de hedef Fransız Granier

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Grenier için Guingamp ile görüşmelere başladı.

FENER'İN ORTA SAHA SORUNUNU ÇÖZECEK

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı lacivertliler Fransa Lig 1 takımlarından Guingamp'da forma giyen orta saha oyuncusu Grenier'i transfer edecek.

Fransız Clement Granier'in tanıtım videosu - İZLE

Sportif direktör Comolli'nin Clement için yeni teknik adam Cocu'dan da onay aldığı gelen haberler arasında. Josef, Mehmet Topal, Ozan Tufan gibi oyuncular yerine daha yetenekli isimlere yönelen sarı-lacivertli ekip, Clement'le bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

FRİKİKLERİ JUNİNHO'YU ANIMSATIYOR

Frikik vuruşlarındaki başarısıyla dikkat çeken Clement, tekniği ve vuruş stili ile efsane futbolculardan Juninho'yu hatırlatıyor.

Clement Grenier, 27 yaşında ve Guingamp'da forma giyiyor. Hem orta saha hem de forvet arkasında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu 1.86 boyunda. Grenier geçtiğimiz sezon Guingamp formasıyla 17 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.