Fenerbahçe'de hedef Jean Mota

Osmanlıspor maçı sonrası istifa kararı alan ve ardından bu kararından vazgeçen Aykut Kocaman, sol kanattaki sıkıntının çözümü için yönetimden transfer talebinde bulunmuştu.

BANA MOTA'YI ALIN

Aykut Kocaman sol bek mevkisi için eski futbolcusu Andre Santos ile özellikleri benzerlik gösteren Jean Mota'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi.

HASAN ÇETİNKAYA ÖN GÖRÜŞME YAPTI

Hem sol hem de orta saha olarak görev yapabilen Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçme kararı aldı.

F.Bahçe'nin istediği Mota'nın şık hareketleri - İZLE

İdari Menajer Hasan Çetinkaya oyuncunun kulübü Santos'la bir ön görüşme yaptı.

Fenerbahçe UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bu transferi kiralama yoluyla halletmek istiyor. Sarı-Lacivertliler ilk etapta Santos'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

PARASI SATILACAK OYUNCULARDAN

1.5 yıllık kiralama ile birlikte opsiyon hakkını da elinde tutmak isteyen Fenerbahçe, Santos yönetimi ile kıran kırana bir pazarlığa hazırlanıyor.

Sarı- Lacivertliler, UEFA kriterleri gereği Mota'nın transfer ücretini devre arasında satılacak isimlerden gelecek para ile karşılayacak.