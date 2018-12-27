Fenerbahçe'de hedef Mangala

Fenerbahçe 2. yarı için önemli transferler yapmayı planlarken, stoper mevkisi önceliğe sahip.
Habertürk'ün haberine göre; bu konuda tartışılmayacak bir isimle sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, Manchester City forması giyen Mangala için nabız yokluyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Manchester City Menajeri Pep Guardiola döneminde kadroda yer bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu için başkan Ali Koç ve kurmaylarının tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
Transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.