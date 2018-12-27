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Fenerbahçe'de hedef Mangala

Ligin ilk yarısında hemen hemen her maçta gol yiyen Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefinda M.Cityli stoper Mangala var.

Fenerbahçe'de hedef Mangala
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Fenerbahçe 2. yarı için önemli transferler yapmayı planlarken, stoper mevkisi önceliğe sahip.

Habertürk'ün haberine göre; bu konuda tartışılmayacak bir isimle sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, Manchester City forması giyen Mangala için nabız yokluyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Manchester City Menajeri Pep Guardiola döneminde kadroda yer bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu için başkan Ali Koç ve kurmaylarının tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

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