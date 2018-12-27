1 Ali Koç'tan futbolculara sosyal medya uyarısı Ali Koç, berabere biten Antalyaspor maçı sonrası gülerek paylaşımda bulunan Skrtel, Neustadter ve Slimani'yi uyardı.

2 Fenerbahçe'de hedef Mangala Ligin ilk yarısında hemen hemen her maçta gol yiyen Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefinda M.Cityli stoper Mangala var.

3 Pepe Monaco'ya transfer oluyor Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, Fransa yolunda. Tecrübeli stoperin Monaco'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

4 Mustafa Cengiz: Forvet transferi rüyalarıma giriyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, golcü transferi yaparak sarı-kırmızılı taraftarları mutlu edeceklerini söyledi.

5 Beşiktaş, Güneş'le sözleşmesini yenileme kararı aldı Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

6 Beşiktaş'ta devre arasında gönderilecek futbolcular Beşiktaş yönetimi, ocak ayı transfer döneminde, Vagner Love, Larin, Quaresma, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin'i takımdan göndermeyi planlıyor.

7 Seyirci ortalaması en yüksek takım Fenerbahçe Passolig verilerine göre Süper Lig'in 17 haftasındaki 153 maçı 2 milyon 100 bin kişi statlardan izledi. Seyirci ortalaması en yüksek takım ise Fenerbahçe oldu.

8 Ersun Yanal'ın puan sözü Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ali Koç'a bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda 40 puan toplayacaklarını söyledi.

9 Slimani: Sporting'e dönebilirim Fenerbahçe forması giyen Cezayirli Slimani, eski kulübü Sporting Lisbon'a dönebileceğini söyledi.