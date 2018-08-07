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Fenerbahçe'de hedef Marlon

Mina transferinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, Barcelona'nın bir diğer stoperi Marlon’u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de hedef Marlon
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Fenerbahçe'de stoper transferinde son karar Marlon oldu.

İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç'un, bizzat devreye girerek Barcelonalı Marlon'un kiralanması için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

NİCE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI

Barça, geçtiğimiz sezon Nice'de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti.

Lyon’un Marlon için kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.

ALİ KOÇ BARÇA BAŞKANI'YLA GÖRÜŞECEK

Başkan Koç, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyecek. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.

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