Fenerbahçe'de hedef Marlon

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2013 yılında Benfica'yı güzel bir oyunla 1-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu akşam takımlarından yine benzer bir zafer bekliyor.

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Beşiktaş Kagawa için 5 milyon euro teklif etti

Talisca'nın yerini henüz dolduramayan Beşiktaş'ın, B.Dortmund forması giyen Kagawa için Alman kulübüne 5 milyon euro önerdiği öğrenildi. Dortmund'un istediği rakam ise 7 milyon euro.