Fenerbahçe'de hedef Marlon

Fenerbahçe'de stoper transferinde son karar Marlon oldu.
İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç'un, bizzat devreye girerek Barcelonalı Marlon'un kiralanması için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
NİCE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI
Barça, geçtiğimiz sezon Nice'de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti.
Lyon’un Marlon için kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.
ALİ KOÇ BARÇA BAŞKANI'YLA GÖRÜŞECEK
Başkan Koç, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyecek. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.