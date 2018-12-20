Fenerbahçe'de hedef Mirin ve İrfan Can

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer listesi yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Neredeyse her maç gol yiyen savunmaya takviye yapmaları gerektiğini söyleyen Ersun Yanal, yönetimden Nicolas Isimat-Mirin'in alınmasını istedi.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Yönetim, Yanal'dan gelen istek üzerine çalışmalara başladı. Geçen sezon PSV'de tüm maçlarda oynayan, bu sezon ise sadece 5 maçta görev alan 27 yaşındaki Fransız’ın 2020’ye kadar sözleşmesi var. Fenerbahçe, oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Mirin’i kiralamak istiyor. Sezon başında Beşiktaş da oyuncuyla yakından ilgilenmişti.





İRFAN CAN OPERASYONU

Diğer taraftan orta sahadaki futbolcuları yetersiz bulan 57 yaşındaki teknik adam, Başakşehir’in yetenekli futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin de alınmasını talep etti.

Ancak şampiyonluk hesapları yapan Abdullah Avcı’nın planlarında önemli yer tutan İrfan Can’ı bırakmaya niyeti yok. Buna rağmen sarı-lacivertlilerin Yanal’ın isteğini yerine getirebilmek için sınırları zorlayacağı öğrenildi.