Fenerbahçe'de hedef Moussa Sissoko

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Marco Fabian'la anlaşmaya avramayınca rotasını yeniden Moussa Sissoko çevirdi.

COMOLLİ GÖRÜŞME YAPTI

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlerde; Tottenham'ın eski futbol direktörü olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Kuzey Londra kulübüyle Sissoko için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Tottenham'ın transfer dönemi bitene kadar Moussa Sissoko için görüşmeleri sürdürme ve kendileri adına kabul edilebilir bir teklif bekledikleri bilgisi verildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko için bu yıl kiralık, gelecek yıl da 'zorunlu' satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğuna vurgu yapıldı.

İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü, Comolli'nin Tottenham'ı ikna etmesi halinde Fransız oyuncunun hafta içerisinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.