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Fenerbahçe'de hedef stoper transferi

Sezon başında yaptırdığı transferlerin bir çoğu tutmasa da F.Bahöçe yönetimi Comolli'ye güveniyor. Fransız futbol adamı, Gustavo Henrique, Messias Junior ve Gabriel Costa'tan birini kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'de hedef stoper transferi
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Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe, şimdi de ocak ayına hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

ÜÇÜ DE BREZİLYALI

Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli, Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda.

Fenerbahçe'nin listesinde üç ismin ön plana çıktığı öğrenildi.

İşte sarı lacivertlilerin hedefindeki futbolcular:

Gustavo Henrique/Santos/25/Defans



Messias Junior/America MG/24/Defans

Gabriel Costa/Atletico Mineiro/23/Defans

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