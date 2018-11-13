Fenerbahçe'de hedef stoper transferi

Son yılların en hareketli yaz transfer dönemlerinden birisini geçiren Fenerbahçe, şimdi de ocak ayına hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler devre arasında ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
ÜÇÜ DE BREZİLYALI
Alınan bilgilere göre yöneticiler ve sportif direktör Damien Comolli, Avrupa'da fiyatların çok yüksek olması nedeniyle rotayı Brezilya'ya çevirmiş durumda.
Fenerbahçe'nin listesinde üç ismin ön plana çıktığı öğrenildi.
İşte sarı lacivertlilerin hedefindeki futbolcular:
Gustavo Henrique/Santos/25/Defans
Messias Junior/America MG/24/Defans
Gabriel Costa/Atletico Mineiro/23/Defans