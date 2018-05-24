Fenerbahçe'de hedef Tim Krul

Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, kupasız geçen sezonun ardından gelecek yılın kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı. 3 Haziran'daki seçimde yeniden seçilmesi halinde kadroya katılacak isimler de yavaş yavaş beliriyor.

Takımın daha sonra uyum sorunu yaşamaması için transferleri erken bitirmek isteyen Aziz Yıldırım ve kurmaylarının kadroya katmayı düşündüğü isimlerden biri de Tim Krul.

KAMENİ'NİN YERİNE KRUL

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Hollandalı eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak. Fenerbahçe gelecek sezon kaleci departmanını Volkan Demirel, Tim Krul ve genç bir isimden oluşturmayı hedefliyor. Carlos Kameni ile yolları ayırmayı planlıyor.

Tim Krul'un penaltı kurtarışları - İZLE

Kanarya'nın sezon başında Carlos Kameni'den beklentisi Volkan Demirel ile forma yarışına girmesiydi. Ancak Kamerunlu eldiven yediği kötü gollerin dışında Volkan için de bir forma tehdidi oluşturamadı.

Böyle olunca Volkan da sezonun bir bölümünü formsuz geçirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Tim Krul'u renklerine bağlayarak rotasyonu güçlendirmek istiyor.

LAKABI PENALTI CANAVARI

Tim Krul, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın çeyrek finalde Kosta Rika'yı elediği maça damga vurmuştu. Uzatmaya giden maçta 119. dakikada Van Gaal, as kalecisi Jasper Cillessen'i kenara almış, penaltı sezgisi güçlü olan Tim Krul'u sahaya sürmüştü. Krul da kurtardığı 2 penaltıyla ülkesini yarı finale taşımıştı. Diğer 2 penaltıda da doğru köşeyi bulmuş ancak topu çıkaramamıştı.