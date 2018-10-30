Fenerbahçe'de hedefteki isim Comolli

Sarı-lacivertli ekipte kötü gidişin bedelini Cocu ödedi. Deneyimli hoca, 5 ay süren Fenerbahçe macerasının ardından ülkesinin yolunu tuttu. Cocu'yu seçen Comolli ise kötü gidişin sürmesi halinde sorumlu olan ilk kişi olacak.

COMOLLİ'NİN SON ŞANSI

Sezon başında göreve geldikten sonra takımın başına Cocu'yu getiren ve yeni bir yapılanma içine gireceklerini ifade eden Comolli'nin planları tutmadı. Yaptığı transferler ve kulüp yönetimi konusunda sınıfta kalan Fransız futbol adamının son şansı gelecek yeni hoca.

COCU'YU BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA SEÇTİ

Fenerbahçe'de futbolun patronu olan Comolli, sarı-lacivertli takımın yeni teknik adamını da seçecek kişi konumunda. Başkan Ali Koç'la görüşmeler yapan Comolli'nin Cocu'yu göreve getirirken bir bilgisayar programından faydalandığı ifade ediliyor.

Cocu'yu seçerken bir bilgisayar programına aranan kriterlerin girildiği ve çıkan ilk kişinin Cocu olduğu, Comolli'nin de Hollandalıyı böyle göreve getirdiği belirtiliyor. Fransız sportif direktörün yeni hocayı da böyle mi bulacağı merak konusu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamının başarısız olması durumunda görevden alınacak ilk isim Comolli olacak.