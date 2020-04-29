Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, aradan 2 ay geçmesine rağmen hala yeni teknik direktörünü bulamadı.

Koronavirüs salgını sonrası hoca bulmakta daha da zorlanan sarı-lacivertlilerin bazı teknik adamlarla menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME DALİC'LE OLDU

Yönetimin ilk olarak Hırvatistan Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda finale taşıyan Zlatko Dalic ile temasa geçtiği belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hırvat teknik adamın, artık kulüp takımı çalıştırmak istediği bildirildi.

BJELİCA TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin görüştüğü bir diğer teknik adam ise son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica. Artık daha büyük kulüplerde çalışmayı hedefleyen 48 yaşındaki hoca, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

LUCESCU YİNE GÜNDEMDE

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takımımızı çalıştıran Mircea Lucescu, bir kez daha Türkiye'ye gelebilir. Yönetimin 74 yaşındaki teknik adamla fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

EROL BULUT LİSTENİN SON SIRASINDA

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer çalıştırıcı ise Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut.

Verdiği röportajlarda bu görev için hazır olduğunu dile getiren genç teknik adam, listenin son sırasında yer alıyor.

Öte yandan bu antrenörler listesine ilerleyen günlerde farklı isimlerin de eklenmesi bekleniyor.