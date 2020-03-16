Fenerbahçe'de hoca krizi

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftalar geçmesine rağmen hala yeni teknik direktörüne kavuşamadı.

Kurallar gereği sadece 2 maçta görev yapabilen (Denizlispor ve Konyaspor maçları) yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin önümüzdeki hafta takımın başında sahaya çıkamayacak olması yönetimi zora soktu.

TEK SEÇENEK ŞENOL ÇORLU

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yabancı bir teknik adam da getiremeyen sarı-lacivertlilerin elinde tek bir seçenek kaldı.

Kayserispor mücadelesinde kulübede pro lisansı olan birine yer vermesi gereken Kanarya'nın, takımı U21 teknik direktörü Şenol Çorlu'ya emanet etmesi bekleniyor.