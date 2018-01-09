Fenerbahçe'de ikinci yarı hedefi 40 puan

İkinci devre öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de şampiyonluğa olan inanç tam. Özellikle son 6 haftada yakalanan büyük çıkışla zirve yarışına ortak olan sarı-lacivertlilerde puan hedefi de belli.

70-75 PUAN ŞAMPİYONLUK İÇİN YETER

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yayıncı kuruluşta yaptığı puan hesabına İspanyol golcü Soldado da katıldı.Şampiyon olacaklarının altını çizen Kocaman yaptığı açıklamada, "70-75 arası puan şampiyonu belli eder. Fenerbahçe özelinden gidersek, şu anda 33 puandayız. 40 puan alırsak 73 puan eder. Bu da şampiyonluk için yeterlidir." dedi.





SOLDADO: "HEDEF 17 MAÇTA 40 PUAN"

Ligin son haftalarında yakaladıklar çıkışa dikkat çeken Soldado, ''Sezon başında yeni bir takım oluşturuldu. Biraz uyum süreci anlamında zorluklar yaşadığımızı söyleyebilirim. Sahaya istediklerimizi yansıtmak biraz zaman aldı. İlk yarının 2. dönemi daha iyi bir konuma geldik. Kendimizi daha iyi bir noktaya taşıdık. Umuyorum bunu ligin sonuna kadar taşırız. İkinci yarıda en az 40 puanlık bir hedefimiz var.'' ifadelerini kullandı.





Şampiyon olmak istediklerini belirten Soldado şu şekilde konuştu: ''İyi bir dönem geçiriyoruz. Böyle çalışmalara ihtiyacımız var. Şu anda ligin ikinci yarısında bizi bekleyen önemli karşılaşmalar öncesi bizim için önemli olan çalışmaları sürdürüyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluğun belli olacağı bir döneme giriyoruz. Hedefimiz son derece net. İyi bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Sezonun başıyla kıyaslarsak şu an kendimizi çok daha iyi hissediyoruz.''



