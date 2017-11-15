Fenerbahçe'de ilk 10'a giren futbolcu yok

Skor tablosunda Giuliano 13’ncü, En çok şut atan Valbuena ise ligde 22. sırada yer buldu. Fransız yıldız, asistte de 13. sıraya oturdu.

İLK 10'A GİREN OUNCU YOK

Fenerbahçe’de futbolcuların bireysel performansları, beklentilerin çok gerisinde kaldı. 11 hafta sonunda ligde 7. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda; gol, isabetli şut, şut, gol asisti gibi hücuma yönelik önemli istatistiklerde ligin ilk 10’una giren tek bir futbolcu bile yer almadı.

Matchstudy’nin verileri incelendiğinde Fenerbahçe, topa sahip olma gibi istatistiklerde takım olarak zirveye yakın... Ancak detaylara inip oyuncuların bireysel olarak performanslarına bakıldığında, takımın hücumda ve sonuç alınacak bölgelerde neden bu sezon beklentileri veremediği de ortaya koyuyor.

EN SKORER 4 GOLLE GİULİANO

Özellikle hücumda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertlilerde takımın en skorer ismi Giuliano 4 gol ile ligdeki genel tabloda 13. sırada yer alıyor. Takımın hücumdaki tartışmasız lideri Valbuena ise sarı-lacivertli takımın en çok şut atan ismi olsa da, ligde 22. sırada yer bulabildi. Bu sıralama isabetli şutta da değişmedi.

Gol asistinde takımın lideri olan Fransız yıldız, ligde ise ancak 13. sırada yer aldı. Pas ve ceza alanına gönderilen toplarda ise rakamlar biraz daha iyi... Ceza alanına gönderilen top istatistiğinde Valbuena ligde 4. sırada yer alırken, aynı sırayı Isla pas sayısı kategorisinde gördü.