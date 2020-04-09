Fenerbahçe'de ilk 'Feda' Dirar'dan geldi

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması nedeniyle kulüplerin gelirleri düşmüş ve bu süreçten ekonomik anlamda olumsuz etkilenmişlerdi.

Bu nedenle futbolculara indirim talebiyle gidenlerden olan Fenerbahçe'de, ilk 'Feda' Nabil Dirar'dan geldi.

YENİ MAAŞ NETLEŞMEDİ

Eylül ayında sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Faslı yıldız, 2 milyon euro garanti ücret alıyor. Yeni maaşın ise Dirar ve menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından netleşeceği öğrenildi.

Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev yapan ve performansıyla alkış alan tecrübeli oyuncunun son davranışı da büyük alkış topladı. Yönetim şimdi gözünü, diğer futbolcularından gelecek yanıtlara çevirdi.