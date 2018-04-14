Fenerbahçe'de İsla kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kocaman, İsla ve Elif Elmas'ı kafileye dahil etmedi.

ANTRENMAN PERFORMANSINI BEĞENMEDİ

Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi. Elif ise kontenjan yetersizliğinden dolayı kadroda yer almadı.

Başta Valbuena ve Ozan olmak üzere bazı futbolcularla sorun yaşayan Kocaman'ın son kurbanı İsla oldu.

VALBUENA YİNE YEDEK

Kocaman, Sivas’ta cezası biten Aatıf’ı 11’de sahaya sürecek.

Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici hamle oyuncuları olarak kadroda yer alacak.